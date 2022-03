Avec des dizaines de millions d’inscrits, l’application de rencontre Tinder regne en maitre dans le marche d’la drague, surtout aupres du jeune public.

Appartenant au geant americain du secteur Match Group, qui possede egalement Meetic et OkCupid, Tinder s’impose grace a une apporte relativement simple en apparence.

L’utilisateur en quete de rencontre s’inscrit et se voit proposer d’autres profils d’utilisateurs ou d’utilisatrices d’apres ses preferences. Et d’un simple coup de pouce a gauche ou a droite dans smartphone, il indique si votre ou votre derniere lui plait. Par votre mecanisme, si deux utilisateurs ont indique qu’ils sont interesses l’un avec l’autre, se produit votre « match », et l’application un ouvre un espace de dialogue afin d’entrer en communication.

Depuis sa composition en 2012, le service revendique ainsi environ 30 milliards de match. Judith Duportail, journaliste independante et auteure de l’ouvrage « L’amour sous algorithme », a enquete dans le fonctionnement de Tinder et dresse un portrait d’un systeme de rencontre tres sophistique, reposant concernant bon nombre de donnees personnelles et vehiculant des valeurs traditionnelles en matiere de relation hommes/femmes.

Dans la ouvrage, vous vous plongez dans le fonctionnement de Tinder. Cela en ressort une image bien differente de celle qu’en a l’utilisateur lambda…

Transition ecologique : comment refaire nos comptes

Un des elements qui fait le succes de Tinder, c’est le apparente grande simplicite. Se coder votre profil reste rapide et l’utilisateur se retrouve directement en rapport avec d’autres profils et est en mesure de potentiellement obtenir votre match. I l’instant en creation du compte, l’application demande uniquement si l’utilisateur veut rencontrer des hommes ou des dames, a quelle distance, et de quelle tranche d’age. Tinder apparai®t ainsi comme une application de rencontre geolocalisee.

L’entreprise se reserve le loisir de classer les utilisateurs en fonction de une attractivite physique, un niveau d’etude, de revenu.

Or, en etudiant le fonctionnement de Tinder, je me suis apercue qu’il etait infiniment plus complexe qu’une simple geolocalisation. L’entreprise se reserve entre autres la possibilite de classer les utilisateurs d’apres une attractivite physique, 1 niveau d’etude, de revenu. Autrement evoque, c’est un systeme de rencontre extremement sophistique et bien eloigne de l’idee que l’utilisateur s’en fera.

Comment sont selectionnes les profils qui sont presentes a l’utilisateur ?

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’economie des sites de rencontres

Enormement de criteres entrent en compte pour determiner l’ordre des profils qui sont presentes a chaque utilisateur. Ils font surtout un score de desirabilite. Ce soir reste compose de diverses points ; bien d’abord d’un score d’attractivite. Il est calcule avec la proportion de personne ayant « like » le profil. Plus cette proportion reste elevee, plus le score reste haut et inversement. Ensuite, depuis une fonctionnalite appelee « sens du destin » : Tinder va chercher entre les divers profils des caracteristiques communes, des initiales, un lieu de vacances commun. L’idee est de faire croire a un hasard, Afin de faciliter l’entree en communication entre deux conseil de rencontre bouddhiste individus. Les psychologues expliquent d’ailleurs que lorsqu’un couple se forme, les deux individus vont se chercher des points communs. Ce score integre egalement le niveau d’etude ainsi que remuneration des utilisateurs.

D’ou proviennent ces informations sur les utilisateurs ?

L’immense majorite des utilisateurs connectent leurs comptes Facebook a Tinder, c’etait d’ailleurs une obligation Afin de se creer 1 compte jusqu’il y a i nouveau deux mois. L’application a donc acces a l’ensemble des precisions que l’utilisateur importe depuis Facebook, donc nos informations de description, les photos et la totalite des likes. De surcroit, le brevet de Tinder indique i?tre capable de etudier les informations de comportement sur Facebook, qui seront des informations riches et variees. L’utilisateur est egalement incite a relier a son profil Tinder ses comptes Spotify et Instagram. L’application importe ainsi toutes les informations des medias sociaux auxquels il adhere.

L’entreprise possede votre logiciel d’analyse de l’intelligence qui calcule le nombre moyen de mots par phrase ainsi que syllabes par commentaire Afin de en deduire un QI de l’utilisateur

Ensuite, Tinder collecte via son propre service chacune des informations comportementales – nos messages, les heures de connexion ou moyen passe – et les analyse. L’entreprise possede un logiciel d’analyse de l’intelligence qui calcule le nombre moyen de mots par phrase ainsi que syllabes avec commentaire pour en deduire un QI de l’utilisateur. Mes photos paraissent egalement analysees Afin de classifier des profils suivant les styles et loisirs, tel avec l’apparition de tel ou tel instrument de musique concernant une image indiquant une preference Afin de la guitare Prenons un exemple.

Quelques temps avant la sortie de votre livre, Tinder a bien de meme publie 1 communique indiquant ne plus avoir recours a votre score de desirabilite.

Ce communique a donc bien confirme que l’entreprise l’a utilise pendant des annees, alors qu’elle est fort discrete a ce propos. Mais si elle l’a abandonne, toute le sujet est de savoir par quoi ce score de desirabilite a ete remplace ? Le communique indique que Tinder etudie les « activites recentes » et les « preferences » de l’utilisateur, un terme vague pouvant signifier une multitude d’elements.

Tinder reste et est une application reellement opaque sans aucune obligation de transparence et d’une certaine maniere, celle-ci a carte blanche au milieu des donnees personnelles des utilisateurs.