Ce service de rencontres cartonne chez ces dames, d’habitude reticentes a la localisation via GPS. L’app fait 1 bon buzz

Cela s’appelle 1 buzz. En quelques jours, Tinder a ete cite au sein d’ TechCrunch, Slate, le New York Times mais aussi Mashable, qui publie une irresistible parodie . Gros interet chez les meufs : le Elle US , les Harper’s Bazaard et Marie-Claire britannique y vont chacun avec temoignages et recommandations d’utilisation…

Tinder, c’est cette application creee via quatre jeunes Californiens qui allie la geolocalisation a Facebook pour presenter a l’utilisateur des profils qui lui correspondent a proximite du lieu ou il se voit. Un principe similaire a celui Grindr , l’application en communaute gay. Le fondateur a lance un pendant hetero, Blender qui n’a jamais perce. Notre raison : la geolocalisation. Tres fonctionnel pour les gays dans le but de faire des rencontres rapides jusque au meme immeuble, comment matcher sur blendr le GPS de Blender fait peur aux jeunes femmes qui redoutent psychopathes, harceleurs et autres lourdingues. En deux mois, l’app va devenir une tendance mainstream pour la generation Y .

Lance en octobre 2012, Tinder roule par le succi?s avec au quotidien quelque 100 000 nouveaux abonnes, 3,5 millions de “matches” (mises en relation) et 350 millions de “swipes” (profils consultes acceptes ou refuses). Alors que les femmes seront i chaque fois tres minoritaires i propos des sites de rencontres, Tinder signe l’exploit de seduire un public a 45% feminin.

Les risques lies a la geolocalisation neutralises

Ce qui n’est pas un hasard. Curieusement, personne ne semble y avoir pense avant mais Afin de elaborer votre produit pour les femmes, compter une femme, voire davantage, dans l’equipe est une bonne option. Ainsi, parmi des quatre fondateurs figure Whitney Wolfe (24 ans). Celle-ci sait que les sites et applis traditionnels ouvrent la porte a toutes sortes d’indesirables, voire vous mettent a Notre bravo de psychopathes. En consequence, Tinder n’indique pas votre position mais renseigne sur la presence d’autres utilisateurs a une distance raisonnable. C’est vous qui indiquez un lieu de rendez-vous, si vous le voulez.

“Facebook reste 1 excellent possible pour parler avec ses amis mais c’est rate pour rencontrer de nouvelles personnes”, dit Whitney Wolfe a Vincent Glad, le chroniqueur francais uber-branche d’la scene web en Inrocks.fr . Elabore sur la base de Facebook, Tinder va plonger au sein des donnees accessibles. Le algorithme va Realiser correspondre des profils en fonction d’infos comme des pages « likees ». Plus subtil, si Penelope a 500 amis, Tinder evitera de lui presenter Gaspard qui en a 35. Elle est vraisemblablement beaucoup trop sociale pour lui.

Le concept d’origine rappelle Facemash, le premier site de Mark Zuckerberg aussi etudiant a Harvard qui permettait de classer les filles en deux categories : “hot or not”. Tinder affiche un cliche surplombant 1 c?ur ou une croix. On peut aussi balayer l’ecran du doigt par la droite ou la gauche.

Un passe-temps jouissif

L’application reste eminemment distrayante. On peut « feuilleter » un album de profils tel on lirait voila. Jouissif : nos candidats ininteressants sont ejectes hors de l’ecran par une pichenette, comme quand on avait shoote dans un ballon. Oui, il convient le reconnaitre : cet interface encourage une vision consumeriste des relations amoureuses, ainsi, c’est mal.

Tinder a conclu votre partenariat remarque avec la collection americaine Suits, une comedie judiciaire qui met en scene de beaux et belles pros du barreau. Whitney Wolfe revele: “ Lorsqu’ils se connectaient, nos utilisateurs americains tombaient i propos des profils de Harvey Specter ou Rachel Zane puis accedaient au remplissage exclusif d’la collection. L’audience de la serie a fera un bond de 30% aux Etats-Unis. Nous n’avons rien gagne au sein d’ une telle operation. Neanmoins, depuis, tous les jours, quelqu’un nous propose deux millions de dollars afin d’effectuer sa promo. Nous ne voulons pas d’utilisateurs et nous refusons.”

Relies aux profils de Facebook qui bloque les contenus douteux, Tinder epargnent aux utilisatrices les photos penibles. L’application explore des profils avec qui vous avez bien un contact commun, ce qui permet de s’informer avant de passer au stade d’une rencontre dans notre vie « reelle ». L’absence totale d’interference avec Facebook est garantie. Personne ne saura que vous etes un utilisateur de Tinder, un « player » en fonction de la terminologie en vigueur.

Tinder assure aux filles la discretion, la marketing et l’opportunite de choisir elles-memes d’entrer en contact. Personne n’a l’air de faire le premier jamais, cela protege du rateau. Le « match » est etabli si nos deux « players » ont glisse le doigt par la droite, sans connaitre s’ils ont deja ete retenus par l’autre.

Des actrices a qui Tinder evite le harcelement

“J’ai diverses amies actrices a Los Angeles qui utilisent Tinder parce que, Afin de elles, c’est la seule facon de rencontre de nouvelles personnes sans se faire harceler”, poursuit Whitney Wolfe.

Tinder a permis beaucoup de rencontres amoureuses « durables », a commencer par celle du co-fondateur Sean Rad et de sa compagne actuelle. Neanmoins, Whitney Wolfe refute que l’appli ne serve que concernant le “dating”. « Quelques, surtout dans la pub, l’utilise comme reseau professionnel, principalement a toutes les Pays-Bas. Quand on voyage, aussi en couple, c’est le meilleur moyen d’effectuer des rencontres et de trouver des sorties. »

Tinder assure une haute garantie de renvoi via investissement. Plus vous passerez du temps sur l’application, plus vous recueillerez de contacts, plus vous ferez de rencontres… L’application produit 1 extri?mement effet d’acceleration pour les plans d’un jour, et plus, si entente. Une blogueuse britannique chez The Telegraph se felicitait d’economiser l’argent du restaurant, puisque ces sorties ne semblent plus necessaires avec de passer a J’ai chose.

Majoritairement detenue via le fonds americain AC/InterActiveCorp derriere Match.com, leader en rencontre aux Etats-Unis et Meetic, le homologue europeen, Tinder reste hautement addictif. Quelque 90% des inscrits y passent en moyenne 77 minutes par jour. Alors, plus le temps d’aller concernant Facebook. Mark Zuckerberg a certainement deja 1 ?il sur la start-up.