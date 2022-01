Neu lernen entdeckt, dass eine übermäßige Menge Wischen kann kultivieren eine Ablehnung Geisteshaltung

Durchwischen von vielen Benutzern einfach scheint wie gute Ergebnisse von Online-Dating, aber gemäß neue Forschung , viel zu viele Auswahlmöglichkeiten Geisteshaltung “für Daten.

In Bezug auf PsyPost.com fanden Wissenschaftler durch den Niederlanden das Individuen dazu neigten, zu schließen sich selbst zu schließen wann immer matchmaking programme weil sie überfordert von weniger Alternativen bereitgestellt. Ein scheinbar endlos Strom von Seiten erhöht Gefühle von Unzufriedenheit, was Auslösern diesen zu ablehnen mehr potentiell Zeiten, besonders die mehr wischen sie.

Die Wissenschaftler konzentrierten sich auf eine Reihe von drei Forschungen von zwischen 150 und 315 heterosexuelle Personen ältere 18 bis 30 Jahre, nur wer normalerweise nutze Matchmaking Apps deutlich mehr als verschiedene andere Gruppen. In der ersten wurde eine Gruppe enthüllt unterschiedliche Anzahl Seiten und befragt einfach akzeptieren oder ablehnen jeder. In der nächste ansehen, Teilnehmer zufällig erwartet zu verwenden ihre eigenen Bilder und wurden informiert dass mit|den|mit|den|von|unterstützten|übereinstimmen könnten die|Nutzung|der|Nutzung|der|Nutzung|der|Nutzung|der|Nutzung der} Menschen sie waren gezeigt. Während der nächsten Forschen wurden Einzelpersonen zufällig gezeigt eine Gruppe von 50 Profilen, aufgeteilt in Blöcke von zehn und passiert erwartet Fragen zu ihrem einzigartigen Erfahrungswissen nach jedem

.

Diese Tendenz am Ende als als mächtiger bei Frauen befunden , “das Geschlecht das bereits nie als wahrscheinlicher akzeptieren prospektiv Mitarbeiter zuerst zu beginnen “, teilten die Experten PsyPost mit. dies der Grund ist, ihre einzigartigen Erwartungen zum Finden a Die Übereinstimmung auch sank um die längere Zeit, die sie investiert durchsuchen durch Profile.

Dies fällt im Einklang mit einer früheren Studie von Wissenschaftlern Sheena Iyengar und Barry Schwartz, was nannte das Dilemma “Das Paradox Präferenz”. Grundsätzlich, während Männer und Frauen wünschen so viele Optionen so gut wie möglich, so gut es geht, so gut es geht, wie es möglich ist – von Waschen Seife bis zu Schokolade Riegeln zu möglichen Freunden – sie können werden wann angeboten viel zu viel Entscheidungen, Treffen alle unfähig eine Entscheidung zu treffen|zu einer Entscheidung zu kommen|zu entscheiden|zu entscheiden|}. Einmal sie ausführen wählen, diese sind im Allgemeinen nicht so} wahrscheinlich|wahrscheinlich|wahrscheinlich|wahrscheinlicher} zufrieden mit dem Ergebnis, was dazu führt, dass des Bedauerns über ihre Entscheidungen.

Dies beschreibt genau warum Menschen immer noch durch Profile auf Dating Programme wischen, obwohl sie erfüllen eine Person, die sie alle interessiert}. Sie gehen davon aus, dass sie glauben, dass sie so viele Möglichkeiten haben, wie Sie können, wie Sie können, wie Sie können kann|wie es|möglich ist|wie du kannst} bedeutet sie könnten generieren eine bessere Entscheidung, während in Realität die Forschung anscheinend offenbaren, dass dies ist nicht die Wahrheit.

“Kompliment Internet-Dating, es gibt andere Möglichkeiten zu erfüllen brandneu Liebhaber als vorher, aber zusätzlich dort noch nie schon mehr Menschen unverheiratet in west Kultur “, sagte sagte lernen Autor Tila Pronk, Mitarbeiterin Professorin für Soziale Therapie an der Tilburg Hochschule. “ich wollte analysieren diesen Widerspruch.”

Die Ergebnisse zufällig veröffentlicht innerhalb Tagebuch persönlich mental und Identität Forschung ansehen.