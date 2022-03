Peut-on tricher sur Tinder pour tomber sur plus facilement l’amour ?

Pour avoir environ chances d’effectuer “la” bonne retrouve via Tinder, les solutions paraissent limitees : passer ses soirees a “swiper” en masse, choisir une appli qui automatise le processus, ou coder un programme d’IA Afin de affiner les “matchs”.

Mais, ainsi, la spontaneite, dans tout ca ?

Et si l’on pouvait tomber sur l’amour grace a des algorithmes ? Predire qui va etre ce ame soeur, voila ce thi?me d’un recent episode de Black Mirror, puis d’une emission de telerealite un brin bancale. C’est aussi le concept derriere Tinder, Meetic et toute une nouvelle generation de sites de rencontres, qui vous proposent de rencontrer Notre partenaire ideale grace a des “probabilites de compatibilite”.

Ces formules mathematiques reposent sur des questionnaires – une centaine de questions, inspirees par un outil de sociologie, la methode de Schwartz, qui consiste a “combiner les elements constituant notre boussole interieure”, afin de reconstituer un “systeme de valeurs”. Seuls nos celibataires qui ont votre “taux d’affinite” superieur a 65%, sont proposes a l’utilisateur. Et jusqu’a recemment, en fonction de une enquete francaise qui a fera du bruit (prolongement d’une autre enquete de Fast Company), Tinder utilisait aussi un “score de desirabilite” pour classer et prendre les potentiels “pretendant(e)s”.

Pour rappel, Tinder fait defiler des profils d’autres utilisateurs sur votre ecran, et l’optique du “jeu” est d’indiquer si vous etes interesse en “swipant” a droite, ou au contraire a gauche. Si la personne i ci?te fera de meme, Il existe 1 “match”, et vous etes alors mis en relation. Dans “L’Amour sous algorithme”, la journaliste Judith Duportail ecrit donc que pendant des annees, l’appli mobile ma plus rentable (devant Netflix) a utilise 1 systeme de “notations opaques”, dans notre dos, en se basant sur le systeme “ELO” utilise pour classer nos joueurs d’echec, puis en analysant les visages Afin de detecter la teinte des cheveux, des yeux, ou bien “l’ethnicite” des utilisateurs.

Tinder a tres vite nie en bloc, denoncant une “interpretation fallacieuse” d’un vieux brevet pas utilise, mais a aussi, etrangement, affirme quelques temps avant que le livre soit publie, avoir “abandonne” le critere du score de desirabilite. L’application affirme ne se servir desormais que de “criteres basiques” pour ses algorithmes, telle que Notre frequence des connexion ou la geolocalisation.

Elle fera aussi la promotion d’une fonctionnalite “premium”, payante, qui va vous permettre de perdre “au dessus” des autres afin d’etre plus visible dans l’ecran une personne que vous convoitez : le “Super Like”.

“Le “Super Like” signifie que tu “sur-kiffes” la personne et lui envoie franchement le signal que tu es tombe in love de le profil (ses photos et/ou sa bio). Cette option n’est https://besthookupwebsites.org/fr/eastmeeteast-review/ donc gui?re a choisir sur n’importe quel profil. L’individu a qui tu as envoye votre “Super Like” en sera informee Quand ton profil apparaitra concernant le ecran. En effet, ton profil Tinder sera colore en bleu et affichera l’etoile bleue du “Super Like”. A son tour, l’individu pourra te liker ou te super liker, ainsi, vous serez alors connectes”, explique fort bien la page belge News Monkey. En gros, donc, mieux coi»te payer Afin de aller du lot.

La quantite plutot que la qualite

Payeriez-vous vraiment Afin de faciliter ces recherches du grand amour ? Divers n’ont pas attendu que soient devoilees nos coulisses du “score de desirabilite” de Tinder (au passage, rien ne garantit que l’application n’utilise nullement d’autres algorithmes similaires, vous devez la croire dans parole) pour trouver la parade. Un systeme qui permet a J’ai fois de ne que dalle payer, ainsi, de ne pas passer ses soirees a “swiper” compulsivement (n’importe qui ?) pour augmenter ses chances d’avoir un “match” : l’automatisation des swipes.

Depuis plusieurs annees deja, existent des applications plus ou moins pirates permettant d’automatiser Tinder. Aujourd’hui suspendue par Google, Tinder Auto Liker proposait autrefois de vous geolocaliser, puis d’aimer nos profils “d’un maximum de membres” correspondant a des criteres predefinis par l’utilisateur. Selon ce service, il etait possible de “swiper” pres de 5000 profils en 10 minutes tout juste. Pas etonnant qu’a votre rythme la, Tinder ait sevi en demandant a Android de le bannir.

Autre appli du meme look : Tinder Auto Swiper, qui vous promet, pour 6 dollars US par mois, d’aimer environ 100 profils par jour a votre place – un nombre de swipes plus restreint, afin d’eviter d’attirer l’attention de Tinder, evidemment. “Nous vous facilitons la tache pour vous permettre d’obtenir des matchs et ne passer votre temps qu’a parler au milieu des personnes de votre choix”, indique le service.

Pour tricher via Tinder, il y a aussi un accessoire assez ridicule, mais qui apparemment s’arrache : le “Tinda Finger”. Commercialise depuis plus d’un an Afin de 25 dollars, votre gadget utilise un petit moteur et un faux doigt pour faire le boulot a votre place. Et serait capable d’effectuer 6000 swipes vers la droite en 1 heure.