Pourquoi partageons-nous tant d’informations i propos des applis de rencontre ?

Tinder, Meetic, AdopteunMec, Bumble, Hinge… Il existe extri?mement a parier que reellement peu grandes paraissent les gens qui ignorent l’existence des applications de rencontre.

Tres florissantes, avec un chiffre d’affaires (CA) qui ne cesse de croitre, que ce soit en France ou au monde, ces applications semblent avoir un bel avenir devant elles. Le site Statistica estime aussi que votre soir atteindra Afin de la France 203 millions d’euros en 2025, contre 140 millions en 2015 (source : Statistica, 2020), soit une hausse de pres de 45%.

La majeure partie des applications seront gratuites des l’entree et telechargeables tres facilement dans Smartphone. Neanmoins, diverses fonctionnalites supplementaires ne semblent accessibles qu’a l’achat, avec la promesse d’une optimisation des chances de succes, comme avec le « Super Like » propose via Tinder.

UN MIRAGE DE GRATUITE

Il est En plus qui plus est admis que la gratuite d’internet est une idee faussement repandue. Du coup, la publicite permettra a internet de percevoir des revenus colossaux et nos donnees personnelles se trouvent de plus qui plus est marchandees sur la toile comme monnaie d’echange. Or, les renseignements que l’on a tendance a communiquer sur ces applications seront assez particulieres et pourraient necessiter une plus grande attention.

Que l’on soit a la recherche de notre ame s?ur ou juste d’une personne Afin de passer la nuit, renseigner le plus de trucs nous pour parai®t le meilleur moyen de reperer l’individu qui nous correspond le plus pertinent, dans le cadre des applis de rencontre. Taille, ethnicite, age, metier, diplome, religion, localisation, preferences sexuelles, etc. seront autant de champs qu’il est possible de remplir via ces sites. Par ailleurs, sur nombre des plateformes on peut lier son compte Instagram et/ou Facebook, permettant alors un brassage i nouveau plus consequent de les donnees personnelles.

LE PARADOXE EN VIE PRIVEE

Pourquoi semblons-nous aussi enclins a partager un si grand nombre d’informations fort personnelles nous concernant via ces applications, alors que nous avons connaissance du risque auquel nous nous exposons ?

Pour comprendre une telle dynamique liee a toutes les applications de rencontre, Jim Mourey (Professeur associe a l’Universite DePaul, USA), met en avant le concept de « paradoxe de la vie privee », qui se caracterise Afin de les individus via un calcul cout/avantage, entre, d’un cote, les preoccupations liees a la securite et, de l’autre, la publication d’informations personnelles voire tres personnelles. Cette theorie formulee connexion arnaque par Susan B. Barnes en 2006 se concentrait notamment dans le paradoxe entre les enjeux qui entourent la vie privee des jeunes americain et le partage quasi systematique d’informations i chaque fois plus personnelles sur leurs reseaux sociaux.

La promesse portee via ces applications, celle de rencontrer l’amour ou d’obtenir une dose d’attention – qui sont des besoins humains – ferait-elle oublier aux utilisateurs les risques de securite lies au partage de leurs informations ? Ce vieil adage « le c?ur a ses raisons que la raison ignore » parai®t alors s’appliquer a merveille ici. Pour tomber sur l’amour, il apparait que nous avons mode a fermer le regard i propos des risques que nous prenons (Insider 2020).

Par ailleurs, une part non negligeable des individus friands de ces sites de rencontre s’y rend, non jamais Afin de tomber sur le grand amour, mais par simple curiosite ou encore au but d’obtenir une certaine validation sociale aupres de ses pairs. On cherche aussi a etre « swippe » et au regard d’une concurrence accrue il apparait necessaire de se differencier en renseignant le plus de champs.

DES RISQUES CONCRETS

Tout d’abord, si les utilisateurs de ces applications choisissent de lier leur compte Instagram ou Facebook, ce qui rend ces personnes bon nombre plus sans probli?me identifiables. Plus grave encore, il parait que nombre de ces sites collectent des informations en sortant du cadre une legalite tel le montre une enquete menee par l’association norvegienne de defense des consommateurs (moyen, 2020). Dans le but d’obtenir des profils de consommateur De surcroit qui plus est complets et precis, nos donnees sont collectees et vendues, pour le plus grand plaisir des annonceurs, qui ignorent des fois que ces pratiques seront illicites, ou refusent de le savoir…

Les adeptes d’applications telles que OkCupid ou Grindr en ont d’ailleurs fera les frais. Concernant le premier, nos reponses concernant l’usage de drogues psychedeliques ont ete vendues, tandis que concernant le second la localisation des utilisateurs ainsi que un statut au sujet de le sida qui l’ont ete (Vox, 2020). Dans la totalite des cas, ces operations ont ete realisees en toute illegalite et cela montre bien que les individus courent un risque vrai en partageant des renseignements aussi sensibles des concernant. Il va i?tre a esperer que le Reglement General sur la Protection des Donnees (RGPD) ainsi que des actions telles que celle menee avec l’association norvegienne de defense des consommateurs vont permettre d’effectuer condamner ces confortables et d’instaurer un cadre reglementaire plus strict. Un nouvelle levier d’action efficace pour enrayer ces confortables pourrait venir des marques elles-memes. Indeniablement, si celles-ci choisissent de stopper toute publicite sur les sites ne respectant jamais les regles d’ethique, i§a des frapperait en direct la ou ca fera en gali?re : le porte-monnaie.