Sobre las implicaciones sociales de acontecer una mujer, o el panorama de lo “sexualmente correcto” que nos dibujaron inclusive la saciedad, tratan -probablemente falto pretenderlo-, dos sobre las posts del blog, que se titulan, ‘Fingi que nunca me estaba corriendo porque mi cerebro de chica sobre 17 anos me decia que era bastante extrano que me corriese tan rapidamente’ y “Si un chico llegara a revelar las cosas que me ponen, seguramente saldria corriendo”.

En el blog se contemplan un grande repertorio de experiencias.

Esta la sobre la femina que unicamente ha tenido un espasmo –vaginal- en su vida. A manos de su ex enamorado en el sofa del salon. Esta la de otra que pide a gritos en el titulo sobre su producto “Haz lo incorrecto. Por el apego sobre dios, haz lo incorrecto”. Otra autora confiesa que le lleva 45 minutos iniciar a quedar excitada asi­ como que la masturbacion es de la novia “un jodido juego mental zen”; la que pide que la amen “como Sting ama a Trudy”, la que nunca puede correrse cada vez que su companero sobre casa esta en vivienda y la que dinamita el estereotipo que dice que las hembras buscan , por eso les seri­a mas complicado alcanzar al culminacion en el sexo casual. Desde el titular de su reflexion, la mujer discrepa. “cuando se prostitucion de sexo, Tenemos que ir caso por caso. Yo he tenido increibles relaciones con varones de una sola noche y no ha transpirado mal sexo con un pretendiente de bastantes anos”.

Cuando The Cut duda a la autora sobre este blog si cree que su proyecto favorecera a desmitificar el orgasmo mujeril, Sylvia contesta, “de muchas manera, mas bien creo que este blog puede tener un proposito opuesto, mitificar aun mas el tema, porque refleja que Tenemos millones de respuestas distintas para la misma duda. Aunque Tenemos una cosa de este proyecto que puede ser a cualquier el ambiente, asi­ como podri­a ser realizar que “me” corra es distinta a hacer que “ella” se corra”.

En caso de que modelos fisionomias no presentan ninguna tara y no ha transpirado estamos biologicamente preparadas para el climax, igual que los miembros masculinos, por lo tanto, por que a muchas hembras les pendiente tanto conseguir la petite mort?

Conforme Francisca Molero, sexologa, ginecologa, directora del Institut Clinic de Sexologia de Barcelona y no ha transpirado directora del Instituto Iberoamericano de Sexologia, “hay diversos causas. De comenzar, un desconocimientode la chica de su misma anatomia, que se ha controlado desde el punto de vista social. El entrana genital viril es visible, manipulable y no ha transpirado sufre modificaciones a lo esplendido de el aniversario, No obstante el sobre la femina esta oculto, necesitari? de un descubrimiento asi­ como aprendizaje, que, historicamente, se ha obtuso por cuestiones eticos, con lo que muchas chicas no saben excesivamente bien como estimularse. Diferentes, en cambio, si bien fisiologicamente tienen orgasmos, son incapaces de reconocerlos. En otras palabras, su torso Ha llegado la hora al climax, aunque su cerebro no es apto sobre identificarlo. La causa de esto seri­a por desconocimiento sobre lo que seri­a realmente un climax, o por falsas expectativas. El celuloide, las colegas, la mundo entera, ha coloreado un retrato ideal de lo que implica el placer sexual supremo desplazandolo hacia el pelo nosotroscreemos que las experiencias no estan a la longitud, nunca tienen la clase necesaria de clasificarse en ese apartado”. Existen igualmente, a pleito de Molero, pequenas diferencias anatomicas que podri­an influir en la mayor disposicion de conectar con el placer, si bien en un empleo insignificante, igual que pueden acontecer “la recorrido dentro de el clitoris y la vagina. En caso de que esta es mas pequena, Existen una de mi?s grande disposicion sobre estimulacion del clitoris con la pe racion. Desplazandolo hacia el pelo la respuesta sexual, que igualmente puede diferir con la edad, al modificarse el organizacion endocrino, hormonal desplazandolo hacia el pelo vascular. Segun esto, la femina joven deberia tener mas sencillez para regresar al climax, no obstante la gran informacion para las mayores es que la destreza desplazandolo hacia el pelo la colaboracion corporal del cuerpo con su pareja podri­an suplir los pequenos inconvenientes del transito sobre las anos”. Conforme Molero, “los ejercicios de Kegel, realizados al exacto tiempo que una fantasea con las preferencias eroticas, es tambien otra formula Con El Fin De aproximarse al climax”.

Como comentaba la autora de este blog a la revista Mic , “lo que How to make me come demostracii?n es que las mujeres simulan orgasmos, los hombres asumen que las mujeres estan consiguiendo orgasmos y ambas partes se encuentran demasiado asustadas para hablar sobre honestamente del tema”.