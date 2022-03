Tinder reste un blog de rencontres en ligne, a l’image de Twoo, Meetic, AdopteUnMec, Badoo, Happn, Elite, Disons Demain, edarling mais aussi Wyylde, Jacquie et Michel.

Lancee en 2012, Tinder appartient a Match Group qui detient egalement Twoo, OkCupid, Plenty of Fish, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito… En 2018, le nombre d’utilisateurs de Tinder etait estime a 57 millions, dans 190 pays. L’application reste accessible en 40 langues

Tinder contact

Il semble reellement Complique d’entrer en direct en relation avec Tinder. C’est meme quasiment impossible si vous n’avez pas cree de compte via une adresse mail valide dans Google ou via votre compte Facebook.

Si vous avez creer votre profil, vous pourrez y retrouver 1 onglet “Contactez nous” puis “Aide et assistance” qui vous renverra par une boite de recherche et toutes les questions que vous pourrez vous poser dans l’utilisation de l’application, les modes de recherche, les formules gratuites et payantes, etc.

Mes contacts proposes avec Tinder paraissent surtout en rapport avec les dangers et nos regles a suivre par la communaute Tinder. En cas de probleme, vous retrouverez l’ensemble des numeros de telephone dans l’onglet “Regles de la communaute”. Pour J’ai France, Tinder propose ces liens et ces numeros :

– National Trafficking Hotline (Ac.Se) : 0 825 009 907- Le Planning Familial – Sexuality, Contraception, IVG Hotline 0 800 08 11 11- Viols Femmes Information Line – Sexual Assault Helpline 0800 05 95 95- Violences Femmes Info – Domestic Violence Helpline 3919

Comment contacter le Service Client Tinder via portable ?

Tinder n’est joignable quasiment que avec mail ou formulaire.

Le seul numero de telephone accessible est a toutes les Etats-Unis au 214-853-4309. Enfin, le 06 de telephone de Match Group, proprietaire de Tinder, reste le +1.214.576.9352

Vous pouvez enfin essayer de passer avec un annuaire specialise ou des conseillers vous repondent 7 heures dans 7, 24 heures sur 24 pour vous fournir l’ensemble des renseignements necessaires.

Tinder service client

Pas de centre d’appels ou de service client dedie Afin de Tinder. Seuls les messages sont disponibles Afin de obtenir une reponse d’une part d’un conseiller. Habituellement, Afin de les annulations d’abonnements, les suppressions de compte, si vous ne parvenez pas a y arriver, vous pourrez essayer de demander l’aide Tinder via mail.

Comment contacter le service client Tinder par courrier ?

Si vous souhaitez envoyer un courrier a Tinder, depuis l’Europe, vous pouvez l’adresser a

MTCH Technology Services LimitedTinderWeWork Charlemont Exchange42 Charlemont StreetDublin 2, D02 R593Irlande

Vous pouvez aussi envoyer votre courrier a l’adresse du siege de Match Group, proprietaire de Tinder a :

Match Group, Inc.8750 North Central ExpresswaySuite 1400Dallas, TX 75231Etats-Unis

Tinder abonnement

Sur la plateforme Tinder ou concernant l’application, les utilisateurs creent des profils, telechargent des photos et discutent avec d’autres utilisateurs gratuitement au cours de l’inscription. L’utilisateur fait defiler des profils d’utilisateurs sur diverses criteres, dont le sexe et J’ai position geographique. Il pourra ensuite penser ses preferences ou non en balayant l’ecran (ou “swiper”) par la droite s’il est OK, ou vers la gauche s’il le profil ne lui convient nullement. Lorsque l’attraction est reciproque, Il existe “Match”, et les deux utilisateurs seront foutu en relation et pourront echanger des messages.

Si cette “experience” reste gratuite, Il existe peu de chance d’interaction sans passer par une version payante, laquelle “offre” plus de possibilites de “Like” et assure une meilleure visibilite des profils.

Tinder tarifs

Il est deux principaux abonnements pour avoir acci?s a environ fonctionnalites sur Tinder avec, a chaque fois, un tarif differents Afin de des moins et les plus de 30 ans.

L’abonnement basique pour des moins de 30 ans reste de 9,99 euros avec mois. Cela passe a 5,99 euros via mois Afin de un abonnement de 6 mois et 4,58 euros par mois si vous vous engagez sur une periode de 1 an. Pour les plus de 30 ans, il faudra compter 19,99 euros via mois, 12,49 euros par mois sur 6 mois et 8,33 euros sur 1 an.

L’abonnement Tinder Gold qui va permettre principalement d’etre “vu” si l’on swipe 1 profil concernant la droite revient lui a 14,99 euros avec mois Afin de les moins de 30 ans, 9,17 euros via mois Afin de un abonnement de 6 moins et environ 7 euros avec mois sur une duree de 1 an. Pour les plus de 30 ans, c’est prix seront de, respectivement, 29,99 euros avec mois, 17,20 concernant 6 mois et environ 14 euros via mois sur un an d’abonnement Gold.

Attention, l’ensemble de ces chiffres ne sont pas contractuel et vont pouvoir avoir evolue au moment ou vous lirez ces lignes. En outre, sauf annulation ou resiliation, les abonnements et autres packs paraissent automatiquement renouveles pour une meme duree (lire plus nullement comment annuler un abonnement et resilier son compte).

Tinder suppression compte

Pour oublier vos precisions sur Tinder, vous devez suivre votre procedure :

– Connectez-vous a l’appli Tinder ou a Tinder.com.- Appuyez sur l’icone de profil.- Ouvrez les Reglages- faites defiler jusqu’a Supprimer la compte

Attention, oublier l’application ne suffit gui?re Afin de supprimer ce compte. Si vous vous etes abonne(e) a Tinder Plus ou Tinder Gold a l’assistance de votre identifiant Apple ou Google Play et que vous supprimez l’application ou la compte, la abonnement ne va etre gui?re supprime concernant autant. Si vous vous etes abonne(e) sur le site de Tinder (Tinder.com) a le concours d’une carte de credit, la suppression de ce compte annulera directement votre abonnement.

Tinder resilier le abonnement

Supprimer l’appli Tinder de ce portable ne resilie gui?re votre abonnement. Vous devez suivre les etapes ci-dessous pour stopper de potentiels paiements.

Mes etapes Afin de resilier varient d’apri?s la plateforme que vous avez utilisee Afin de vous abonner. Si vous vous etes abonne(e) dans la iPhone, suivez nos etapes Afin de iOS, etc.

– Ouvrez les reglages via ce iPhone.- Appuyez sur votre nom, puis via Abonnements.- Choisissez votre engagement que loveroulette france vous souhaitez resilier.- Appuyez dans Annuler votre engagement