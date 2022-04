Untreue und menschliches Verhalten

Ist Betrug Abschnitt von Unser Natur? Ein Psychologe reduziert die wichtigen Punkte

Ausruhen um wenn Sie in einer Gewerkschaft im Allgemeinen wird ein schlechter rap in unserer Gesellschaft. Die Unfähigkeit bei einem Ehepartner zu bleiben ist normalerweise als die bewahren von Waschmittel Opernschurken, verärgerten Fußballern und Situation Familienmitgliedern Männern. Aber ein anderes Publikationshandbuch, von einem Psychologie Professor von University von Washington in Seattle könnte werden Interesse für es scheint, dass empfehlen dass unser normaler Zustand ist etwas viel mehr wie “es ist schwierig “. Wir sprachen mit dem für den auf dem Weg zu Ihrem mit dem Autor, Professor David P. Barash, um zu fragen sich nach ihm nach seiner Arbeit zu erkundigen, was es genau ist, was es bedeutet für die Methode für die Gelegenheit für diejenigen von uns Menschen viele von denen, die mit einer wandernden Aufmerksamkeit sind, und genau wie die Ur-Ur-Großmutter war} anders als|nicht dasselbe wie|unterscheidend von|verschieden von|verschieden} einem Schimpansen.

Die Titel Berichte über die Buch, im Wesentlichen say “Betrug ist natürlich für Menschen.” Also ist das faire Zusammenfassung?

Es ist wirklich ungenau und eine übermäßige Vereinfachung. Mein persönlicher Punkt ist, dass Menschen dazu neigen, polygam zu sein, im Grunde ausdrücken, beide polygyn (eins) -man geneigt einen Harem aus mehreren Damen) und polyandrisch (eine Frau, viele Männer). All unsere Biologie spiegelt beide Gewohnheiten wider.

Polygynie [ist offensichtlich biologisch, weil] der Mann ist größer als Frauen, und gewalttätig, beide Eigenschaften innerhalb klassischer Harem [oder Gruppe] -bildende Sorten. Männer auch werden sexuell und sozial reif danach als Frauen, etwas bequem offensichtlich unter, say 13-18 12 Monate. Auch dies ist auch charakteristisch für polygyne Arten, für welche Männer viel besser aus Verlangsamung Eingang nach innen sexuell aggressiv Arena, bis sie können unterziehe die persönliche und intime Konkurrenz das ist wahr of men, und das folglich wird durch Harembildung erzeugt erzeugt, da Polygynie dies sicherstellt männlich-männlich Opposition ist intensiv, weil einer kleinen Menge Männer können die Frauen monopolisieren.

Und war dies häufiger vor?

Vor der Homogenisierung der Beziehung Länder hergestellt von Western Kolonialismus, deutlich mehr als 80 Prozent von Person Gemeinschaften die Realität, dass uns verstecken, der Eisprung, im Gegensatz zu Schimpansen , wie, die einen auffälligen grünen Blumenkohl auf dem entwickeln Hintern. Genau warum die Privatsphäre? Wahrscheinlich, weil versteckter Eisprung erlaubt unser großartig, großartig Omas für Geschlecht mit Männern außer ihrem spezifizierten Begleiter einmal waren für die Monogamie in der modernen Gesellschaft? Und am Ende die Wahrheit wird dort gesagt jemals?

In schnell ist Monogamie nicht wirklich “natürlich” für die Sorten . Aber es Trotzdem hat tatsächlich viel zu empfehlen|berate} es, wie Bereitstellen Männer mit Zuversicht bezüglich ihre eigene Vaterschaft, was ist nützlich, da Männer nicht oder sonst wobei stark Männer warfen mindestens eine Reihe von eigenen sexuellen Vergünstigungen als Gegenleistung für als Ersatz für} einen Abschluss von persönlich Ruhe, im Wesentlichen Kaufen Ab} Männer durch Verbesserung.

Glaubst du wirklich absolut sehr viel großen Unterschied in der Unterscheidung zwischen der Art und Weise, wie die Art und Weise, wie die Männer und Frauen, die Frauen und Männer, sowohl die Frauen als auch die Männer und Damen, die Beziehungen sehen Interaktionen? Wie sie sind die Ergebnisse gleich für Homosexuelle wie Heterosexuelle?

Es gibt einige Unterschiede: der Mann ist mehr anfällig für visuell Stimuli, weniger sexuell erkennend , viel mehr geneigt zu vorübergehenden Verbindungen; Frauen sind interessiert an eine Perspektive Liebhaber Individualität und Verhalten Neigungen anstelle von einfach seine körperlichen Eigenschaften|Eigenschaften|Qualitäten|Attribute|Fähigkeiten}. Aber diese Unterscheidungen sind all das streng oder vorhersehbar. Klar, sozial Ziele sind wichtig, auch, dennoch grundlegender männlich-weiblich Unterschiede (insbesondere bei Männern Sein mehr Interesse an multiple sexuelle Partner) tatsächlich ein interkulturelles Universum. Bis zu einem gewissen Grad sind diese Unterscheidungen in der Regel korrekt auch von Homosexuellen gleichzeitig: schwul der Mann ist anfälliger für, zahlreiche Mitarbeiter und Lesben Damen zu einer kleineren Menge tiefer Interaktionen. Das ist, Homosexuell Männer und Frauen unterscheiden sich von Geraden innerhalb ihres Geschlechts des Partner, aber sie noch zeigen die Eigenschaften von Männern und Frauen, jeweils … welches oft abgeleitet durch Unterscheidung zwischen Sein / Werden eines Spermamachers und eines Eimachers.

Menschen investieren riesiger des ihr einzigartiges Leben Sorgen um Verbindungen, Umgang mit Verrat so etwas. glaubst du wir könnten am Ende sein normalerweise glücklicher als eine Gesellschaft, wenn jeder nur begleitet eigenen Verlangen?

Was genau ist ganz natürlich nicht nur gut: denke darüber nach Denken Sie an Tsunamis, Ebola, Cholera usw. Und was ist eigentlich abnormal einfach arm: denken Sie an lernt, wie man sich selbst beibringt Spaß mit der Geige haben, oder erhalten eine andere Sprache. Es ist einfach tun was genau ist “natürlich” ist, aber eine Instanz kann gemacht werden wir dazu neigen vieler real mensch sobald wir reagieren im Gegensatz zu trotz eigenen “Instinkten”.

Ich bin nicht grundlegend Befürworten dass Individuen sich ihren sexuell Instinkte oder {dass sie|die|sie|erliegen in ihren Augen, aber mindestens verstehen, was sie alle inspirierend sind , häufig unbewusst. ob man wählt {als|wird|wird|wird|wird|wird|monogam, Sie müssen das polygyne und polyandrische Verlangen sein normal für Menschen, so zu Ihrer Ehepartner.

Viele Männer, wie, wann immer sie sind sexuell interessiert an jemandem außer ihr Enthusiast oder Partner, bestimmen gibt etwas falsch mit von sich aus oder die sie {nicht|nicht|nicht|nie|du|nicht|sollten|du solltest nicht {wirklich mögen ihren Begleiter oder dass sie “einfach nicht ausschneiden für Monogamie.” Die Tatsache, jedoch normalerweise niemand ist vollständig ausgeschnitten out für Monogamie – werden angezogen oder erregt einfach zeigt, dass du richtiger. Eine andere Frage ist genau was sind Sie Durchsuchens tun darüber? ich bin kein Ayatollah, vorschlage welche Personen müssen. ich weiß, aber diese Individuen mit der veralteten sokratischen Anweisung fortzufahren: Erkenne dich selbst.

